Разлученные в детстве братья нашли друг друга спустя 77 лет

Daily Mail: братья Джефф и Тед Ноббс встретятся спустя 77 лет разлуки

79-летний Джефф из Австралии и его брат, 83-летний Тед Ноббс из Великобритании, встретятся спустя 77 лет разлуки. Об этом сообщает Daily Mail.

Тед, Барри и Джон Ноббс были разлучены со своим младшим братом Джеффом в детстве, во время Второй мировой войны. В 1945 году их мать скончалась от рака, сыновья остались с отцом. Мужчина принял решение отдать двухлетнего Джеффа на усыновление, так как не мог должным образом заботиться о нем.

Спустя несколько лет Джефф обрел приемную семью и переехал в Австралию, где живет по сей день. Братья в течение многих лет безуспешно пытались найти друг друга. Все изменилось, когда в 2014 году Джеффу удалось узнать, где живут родственники. Они начали созваниваться и общаться. «Когда Джефф впервые связался с нами, это, конечно, было очень волнующе после стольких лет разлуки», — рассказывает Тед.

Чтобы наверстать потерянные годы друг без друга, братья запланировали совместное путешествие. Тед приедет к Джеффу в Австралию один, так как Барри из-за преклонного возраста не может совершить путешествие. Джон скончался еще в 2010 году. Братья планируют посетить Большой Барьерный риф и побывать на свадьбе внучки Джеффа. «Надеюсь, я доберусь до Австралии, встречусь с Джеффом и обниму его, ведь раньше такой возможности у меня не было», — говорит Тед.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в детстве две сестры встретились спустя 55 лет. Во время встречи родственницы не могли поверить в реальность происходящего и едва сдерживали эмоции.