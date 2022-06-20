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Разлученные в детстве сестры встретились спустя 55 лет

Daily Mail: в США воссоединились две сестры, которые никогда не видели друг друга

Кадр: MyHeritage

В США разлученные в детстве две сестры — 58-летняя Диана Уорд и 55-летняя Мэри Маклафлин — встретились спустя 55 лет. Они воссоединились благодаря домашнему ДНК-тесту, сообщает Daily Mail.

Сестры никогда не видели друг друга. Уорд отдали на усыновление в младенчестве, еще до рождения Маклафлин. Она провела детство в Мичигане и, сама того не зная, выросла в доме, который находился всего в нескольких кварталах от дома сестры и их биологической матери, которая умерла от рака молочной железы. После смерти матери Маклафлин тоже отдали в приемную семью. В новых семьях обеим девочкам говорили, что у них нет родных братьев и сестер.

Уорд хотела узнать больше о своих корнях и купила специализированный ДНК-тест, результаты которого показали, что у нее есть троюродный брат. Ей удалось найти его в сети, и он рассказал, что она была не одна в семье.

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Уорд удалось найти сестру, и они связались в Zoom. Обе женщины сразу заметили сходство друг с другом и через некоторое время решили встретиться. Старшая сестра прилетела к младшей в город Шарлотт, штат Северная Каролина. Во время встречи родственницы не могли поверить в реальность происходящего и едва сдерживали эмоции.

Обняв друг друга, сестры признались, что отдали бы все, чтобы их мать была здесь и стала свидетельницей их воссоединения.

Ранее сообщалось, что две сестры воссоединились в доме престарелых в английском городе Хебберн, графство Тайн-энд-Уир, спустя почти десять лет разлуки. Последний раз 85-летняя Дженни Бейкер и 98-летняя Белль Фостер виделись в 2014 году на 90-летии Фостер.

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Рузанна Акмалтдинова
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