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Сестры воссоединились в доме престарелых спустя почти десять лет разлуки

85-летняя женщина переехала в дом престарелых и воссоединилась с 98-летней сестрой

Фото: Claudia van Zyl / Unsplash

Сестры воссоединились в доме престарелых в английском городе Хебберн, графство Тайн-энд-Уир, спустя почти десять лет разлуки. Об этом сообщает Metro.

Последний раз 85-летняя Дженни Бейкер и 98-летняя Белль Фостер виделись в 2014 году на 90-летии Фостер. Вскоре после дня рождения женщины разъехались по разным районам и потеряли связь, поскольку не могли пользоваться общественным транспортом и регулярно навещать друг друга.

В конце 2021 года Бейкер переехала в тот же дом престарелых, где проживала Фостер. Эмоциональное воссоединение сестер довело до слез сотрудников и постояльцев.

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Женщины рассказали, что всегда были близки несмотря на разницу в возрасте. Младшая сестра даже была подружкой невесты на свадьбе старшей. «Так здорово снова найти свою старшую сестру после стольких лет и проводить так много времени вместе. Мы так счастливы», — призналась Бейкер.

Теперь родственницы живут на одном этаже и часто беседуют за чашкой кофе с тортом. Управляющая домом престарелых Ребекка Тревис заметила, что сестры пытаются наверстать упущенное и поэтому практически неразлучны.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в 10 лет друзья детства воссоединились спустя 18 лет и сыграли свадьбу в стиле викингов. Пара заключила брак в присутствии 50 гостей и обменялась клятвами.

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Евгения Черкасова
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