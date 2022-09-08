Россиянам назвали регионы с сильнейшим снижением спроса на новостройки

«РБК»: Якутия стала регионом с сильнейшим снижением спроса на новостройки

Спрос на новостройки в некоторых регионах России сильно снизился. Локации, первичное жилье в которых стали покупать значительно реже, назвали аналитики портала ЕРЗ.РФ. Результаты исследования публикует «РБК».

Падение спроса было зафиксировано в 50 регионах. Показатель оценивался по количеству сделок с новостройками за второй квартал 2022 года по сравнению с первым кварталом. Учитывались регионы, в которых за три месяца заключили более тысячи договоров долевого участия (ДДУ).

Первым регионом по снижению спроса на новостройки оказалась Якутия, где число сделок сократилось на 80 процентов, до 1006 ДДУ. Второе место заняла Челябинская область, показатель в которой упал на 69 процентов, до 1065 ДДУ. Тройку лидеров замкнула Удмуртия, с падением спроса на 68 процентов, до 1174 ДДУ. Пермский край и Самарская область заняли четвертое и пятое места соответственно.

Ранее в сентябре сообщалось, что спрос на новостройки в России снизился в четыре раза. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), во втором квартале 2022 года было оформлено 105,8 тысячи ДДУ на жилые помещения, в то время как в первом квартале количество таких сделок достигло 418,5 тысячи.

