Зарезавшая подругу в квартире россиянка пойдет под суд

В Тюмени 31-летняя женщина 50 раз ударила пьяную подругу ножом из-за ссоры

В Тюменской области суд рассмотрит дело 31-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 38-летней подруги. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 24 июля женщины выпивали в квартире на улице 30 лет Победы в Тюмени. Там между ними произошла ссора, и пьяная фигурантка 50 раз ударила подругу ножом, нанеся смертельные ранения. Затем россиянка сбежала с места преступления.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге росгвардейцы задержали 25-летнюю жительницу Ленинградской области, подозреваемую в покушении на убийство 24-летнего предпринимателя.