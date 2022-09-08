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Зарезавшая подругу в квартире россиянка пойдет под суд

В Тюмени 31-летняя женщина 50 раз ударила пьяную подругу ножом из-за ссоры

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Тюменской области суд рассмотрит дело 31-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве 38-летней подруги. Об этом в четверг, 8 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 24 июля женщины выпивали в квартире на улице 30 лет Победы в Тюмени. Там между ними произошла ссора, и пьяная фигурантка 50 раз ударила подругу ножом, нанеся смертельные ранения. Затем россиянка сбежала с места преступления.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге росгвардейцы задержали 25-летнюю жительницу Ленинградской области, подозреваемую в покушении на убийство 24-летнего предпринимателя.

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Екатерина Власова
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