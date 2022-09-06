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Росгвардейцы задержали пытавшуюся зарезать бизнесмена девушку

В Петербурге 25-летнюю девушку задержали за нападение на бизнесмена в торговом центре

Фото: Валентин Егоршин / РИА Новости

В Петербурге росгвардейцы задержали 25-летнюю жительницу Ленинградской области, подозреваемую в покушении на убийство 24-летнего предпринимателя. Об этом во вторник, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 5 сентября девушка, находясь в подсобке в торговом центре на проспекте Энгельса, из личной неприязни напала на бизнесмена и несколько раз ударила его кухонным ножом. Убить молодого человека она не смогла, так как тот активно сопротивлялся. Кроме того, ему на помощь пришли охранники.

Потерпевшего госпитализировали. Как уточняет «Фонтанка», россиянка выбрала жертву неслучайно. Ранее она работала в этом же торговом центре и встречалась с отцом предпринимателя, однако их отношения закончились разрывом. Девушка тяжело переживала расставание и решила отомстить бывшему, убив его сына.

Сейчас решается вопрос о предъявлении фигурантке обвинения и избрании меры пресечения.

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Елизавета Новикова
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