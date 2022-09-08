Найден способ очистить стиральную машину с помощью одного средства из ванной

The Sun: избавить стиральную машину от неприятного запаха поможет ополаскиватель для рта

Избавить стиральную машину от неприятного запаха поможет ополаскиватель для рта, рассказали в социальных сетях поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность в качестве фанатки уборки и домоводства миссис Хинч. На найденный ими способ очистить бытовой прибор с помощью всего одного средства из ванной комнаты обратило внимание издание The Sun.

В группе поклонников Хинч в Facebook одна из подписчиц пожаловалась на плесень в выдвижном отделении стиральной машины. По ее словам, она не хочет чистить прибор хлоркой, чтобы не испортить вещи. В комментариях ей порекомендовали запустить цикл стирки с ментоловым ополаскивателем для рта.

Издание отмечает, что одной кружки ополаскивателя на горячий цикл стирки в пустой стиральной машинке достаточно, чтобы она очистилась и приобрела приятный аромат. Ополаскиватель можно вылить прямо в стиральный барабан или в отделение для моющего средства.

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