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Предложен лайфхак для отчистки чайника от накипи

Express: тиктокерша предложила вскипятить в чайнике воду и уксус для отчистки от накипи

Фото: Константин Михальчевский / Globallookpress.com

Легко отчистить чайник от накипи помогает простой продукт, который можно найти почти в каждой кухне, рассказывает канадская тиктокерша по имени Елена. На ролик, в котором предложен ее лайфхак для отчистки чайника, обратило внимание издание Daily Express.

Своим 68 тысячам подписчиков она показала грязный электрический чайник с накипью внутри и предложила вскипятить в таком чайнике воду и уксус. «Я наливаю три кружки воды и три кружки белого уксуса. Должны быть равные части, можете лить на глаз. Затем взбалтываю и даю настояться: пять, десять минут, полчаса», — рассказывает Елена.

После этого тиктокерша кипятит воду с уксусом, выливает ее, ополаскивает чайник несколько раз, чтобы избавиться от запаха уксуса — и демонстрирует чистую внутреннюю поверхность техники. «Он выглядит как новый», — заключает она.

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Ранее поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность в качестве фанатки уборки и домоводства миссис Хинч, поделились советами об отчистке унитаза. Женщине, которая не могла отскрести налет без царапин, она предложили поскрести налет пемзой, закрепленной на держателе.

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Александра Лисица
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