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Предложен лайфхак для отчистки унитаза от налета

Блогер и фанатка уборки Софи Хинчклифф: пемза помогает справиться с налетом на унитазе

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность в качестве фанатки уборки и домоводства миссис Хинч, поделились советами об отчистке унитаза. На их лайфхаки обратило внимание издание Daily Mirror.

Одна из читательниц Хинчклифф попросила помощи: по ее словам, она не могла избавиться от налета на унитазе, а попытки отчистить его ножом закончились царапинами на эмали.

Женщине предложили поскрести налет пемзой, закрепленной на держателе. «Пемза правда работает, — заверила автор совета. — Я перепробовала все, чтобы справиться с налетом на писсуарах и унитазах».

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Опытные домохозяйки также посоветовали пользоваться резиновыми перчатками при уборке в туалете и ванной комнате.

Пемза — пористое вещество вулканического происхождения.

Ранее на странице миссис Хинч сообщалось, что очистить раковину из нержавеющей стали до блеска можно обычной пищевой содой. По ее словам, бикарбонат натрия выступает как мягкий абразив, который растворяет налет и жир, удаляет загрязнения и при этом не царапает поверхность сантехники.

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Александра Лисица
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