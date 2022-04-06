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Назван лайфхак по очистке до блеска раковины из нержавейки

Гуру уборки Хинчклифф посоветовала чистить раковину из нержавеющей стали обычной содой

Фото: Callum Hill / Unsplash

Софи Хинчклифф, ставшая известной в сети как блогер миссис Хинч, знающий все лайфхаки по уборке и обустройству дома и сада, поделилась советом, как избавиться от известкового налета, разводов и пятен на раковине из нержавейки без дорогих моющих средств и бытовой химии. Ее советы приводит издание Express.

Гуру уборки заявила, что очистить раковину из нержавеющей стали до блеска можно обычной пищевой содой. По ее словам, бикарбонат натрия выступает как мягкий абразив, который растворяет налет и жир, удаляет загрязнения и при этом не царапает поверхность сантехники. Миссис Хинч назвала еще одно преимущество соды — она действует как натуральное дезинфицирующее средство. Она добавила, что, если хочется усилить эффект средства и добавить ему приятный аромат, можно смешать соду с лимонным соком.

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Поклонники советов от миссис Хинч заявили, что сода действительно отлично справляется. Многие признались, что используют ее и для очистки микроволновой печи. Комментаторы отметили, что обойдется такое чистящее средство гораздо дешевле любой бытовой химии.

Ранее Софи Хинчклифф поделилась безопасным для детей и животных лайфхаком, как избавиться от садовых муравьев на участке.

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Наталья Обрядина
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