Российские и китайские историки обсудили изменение современного миропорядка

Историки из России и Китая обсудили исторический генезис современного империализма Запада

В Доме Российского исторического общества в онлайн-режиме прошел российско-китайский круглый стол «Исторический процесс в новое и новейшее время и структура современного мира».

В видеоконференции приняли участие известные российские и китайские ученые-историки, которые обсудили исторический генезис современного империализма коллективного Запада и высказали свои мнения о путях формирования новой, более справедливой, многополярной системы международных отношений.

Открывая конференцию, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин подчеркнул, что глобальный мир сегодня переживает глубокую трансформацию и все больше и больше стран вступают на путь свободного суверенного развития, находят опору в собственных традиционных ценностях. По его словам, позитивные изменения, воплощающие принцип равенства всех участников международных отношений, объективно назрели, «однако на их пути стоит узкая группа западных стран, западных тоталитарно-либеральных режимов, по сути, узурпировавших право определять вектор развития человечества, навязавших миру свой неоколониальный порядок». Сергей Нарышкин рассказал, что подобные ситуации, в которых отдельная страна или политический блок, добившись определённых успехов, начинали претендовать на мировое господство, встречались в истории не раз, при этом экономические основания колониализма укреплялись, а методы господства совершенствовались веками.

Он напомнил, что победа Антигитлеровской коалиции привела к формированию нового глобального миропорядка, позволившего человечеству избегать крупных конфликтов на протяжении без малого 80 лет. Но сегодня, по его словам, ялтинско-потстдамские институты во многом утратили свой сдерживающий потенциал, а «ослепленные квазипобедой в холодной войне США принялись навязывать миру свой, так называемый, порядок, основанный на правилах грубого вмешательства во внутренние дела суверенных государств». По мнению председателя Российского исторического общества, полное игнорирование позиции России по расширению НАТО на восток и вопиюще бестактные визиты некоторых американских политиков на Тайвань являются проявлением имперского чванства. «Впрочем, история учит нас, что любые попытки добиться мирового господства неизбежно оканчиваются крахом. Верю, что человечеству хватит мудрости выйти из этого глобального кризиса с новой, более устойчивой системой международных отношений, в основу которых будут положены и китайская концепция общности единой судьбы человечества, и российская доктрина многополярности», - заявил Сергей Нарышкин.

Президент Академии исторических исследований Китая Гао Сян в своей речи отметил, что обмен мнениями и взаимное обучение являются важной движущей силой развития прогресса. Современный мир, по его словам, вступил уже в новый период бурных переменен, с начала 21 века мировая многополярность, экономическая глобализация и культурная диверсификация получили новое развитие. Построение человечества по принципу единой судьбы, считает Гао Сян, заключается не в гонении или замене одной цивилизации другой, а в разделении прав и распределении ответственности для построения общего счастливого мира.

По окончании видеоконференции Сергей Нарышкин, выступая перед журналистами, подчеркнул важность обсуждаемой темы и отметил, что мир стоит на пороге глобальных изменений, суть которых легче понять с помощью глубокого исторического анализа. По его словам, в мире растёт понимание сути глобальных процессов эволюции современного миропорядка, и, «конечно, роль взаимодействия экспертов, историков, политологов, философов, нельзя недооценивать». Он пообещал, что и в дальнейшем подобные дискуссии будут проводиться, в том числе, и с китайскими коллегами.

Мероприятие было организовано Академией исторических исследований Китая (АИИК) и Российским историческим обществом (РИО), а соорганизатором выступил Институт мировой истории Китайской академии общественных наук (КАОН).

