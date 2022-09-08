Россиянин выстрелил в бывшую жену в парикмахерской и попытался совершить суицид

В Челябинске мужчина выстрелил в бывшую жену в парикмахерской и попытался совершить суицид

В Челябинске 56-летний местный житель пришел в парикмахерскую, ранил 53-летнюю бывшую жену и попытался совершить суицид. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает «КП-Челябинск».

По сведениям издания, инцидент произошел в доме № 22 на улице Сталеваров. Поговорив с экс-супругой, мужчина достал травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, и выстрелил в потерпевшую. Затем он попытался покончить с собой, однако не смог этого сделать. В результате двух пострадавших госпитализировали, в настоящее время они находятся в тяжелом состоянии под присмотром медиков.

После стрельбы парикмахерскую временно закрыли. Отмечается, что раненая женщина была владелицей салона красоты, у нее с нападавшим есть общий 31-летний сын и двое внуков.

«Приветливая, вежливая, клиентов много. Ходили всем районом. Но у нее появился новый мужчина. И, похоже, муж приревновал», — охарактеризовала россиянку одна из ее знакомых.

В отношении мужчины возбудили дело по покушении на убийство. Известно, что он был должен бывшей супруге более 100 тысяч рублей.