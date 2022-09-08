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Жители Белгорода описали жизнь без воды после аварии на электроподстанции

Жители Белгорода пожаловались на проблемы с водоснабжением после аварии на подстанции

Фото: Nsey Benajah / Unsplash

Ситуация с электричеством после аварии на подстанции «Южная» в Белгороде стабилизировалась, однако местные жители жалуются на появившиеся проблемы с водоснабжением. Об этом говорится в материале «Московского комсомольца».

Замгубернатора области Константин Полежаев анонсировал подачу электричества на объекты «Водоканала», после чего водоснабжение восстановили. Однако, судя по описанию жизненной ситуации местными жителями, во многих районах вода так и не появилась. По словам белгородцев, на некоторых улицах подали только горячую воду и наладили ситуацию со светом, в других районах — нет подачи воды вовсе.

О том, что Белгород частично остался без света, стало известно в ночь на 8 сентября. Без электричества остались несколько улиц на Харьковской горе, у жителей также возникли проблемы с водоснабжением.

Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что причиной отключения электричества была авария на подстанции «Южная». Специалисты подключили все социальные объекты к резервной сети в зоне аварии.

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Варвара Кошечкина
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