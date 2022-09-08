Подруга жениха пригласила невесту выпить и узнала о ней неожиданный факт

Пользовательница Reddit пригласила невесту выпить и узнала о ее алкогольной зависимости

Пользовательница Reddit с ником Savage_Jax поделилась историей о том, как пригласила невесту своего друга выпить в ночь перед свадьбой и случайно узнала о ней неожиданный факт. Женщина выяснила, что у возлюбленной ее приятеля есть зависимость от алкоголя.

«Я познакомилась с невестой своего друга несколько месяцев назад, когда он приехал вместе с ней в родной город. Мы с ней поладили и между нами начала завязываться дружба. Ночь перед свадьбой мой друг решил провести у своего брата, а я осталась на всю ночь в его доме с невестой. (...) Я предложила ей сходить в бар выпить, чтобы отметить ее последние часы одиночества, и она согласилась», — вспомнила авторша поста.

Как уточнила пользовательница, она не собиралась спаивать невесту перед торжеством. Девушка планировала, что они немного выпьют и пойдут домой. «Когда невеста выпила стопку текилы, она изменилась, стала более оживленной, но я подумала, что это просто предсвадебное волнение. Никто не сказал мне, что на самом деле у нее зависимость от алкоголя, и она в завязке уже четыре года. Никто», — рассказала она.

Авторша поста добавила, что пыталась остановить знакомую, но та продолжала все больше и больше пить и становилась агрессивнее. Все закончилось тем, что невеста позвонила жениху и сообщила, что свадьба отменяется. «В конце концов мне удалось привести ее домой только около четырех часов утра. Жених ждал ее. Она накричала на него, а он накричал на меня. В итоге они перенесли дату свадьбы. Я чувствую себя ужасно. Я не хотела устраивать им неприятности», — написала она.

Большинство пользователей поддержали авторшу поста, заявив, что она не виновата в случившемся. По их мнению, жених должен был заранее предупредить рассказчицу об алкогольной зависимости невесты.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей, как стала подружкой невесты, но в итоге отказалась приходить на свадьбу. Как уточнила рассказчица, ее попросили покрыть часть расходов на организацию торжества.