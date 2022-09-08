Студент рассказал о попытках остановить стрелка в пермском университете

Студент Юматов, получивший 9 пуль, рассказал в суде о нападении Бекмансурова на ПГНИУ

В Пермском краевом суде дал показания студент госуниверситета (ПГНИУ) Сергей Юматов, получивший девять пуль во время вооруженного нападения на вуз стрелка Тимура Бекмансурова. Об этом сообщает 59.ru.

По словам пострадавшего, он стоял с другом у КПП, когда началась стрельба. Вместе с ними на перемене там находились человек 40, и по ним открыл огонь мужчина, у которого в руках было оружие, на голове — каска. Напавший был одет в разгрузку черного цвета с расположенным на груди боекомплектом.

«Он направлял на меня оружие. Я вытянул правую руку со словами: "Не направляй оружие на людей". Прозвучал выстрел, выстрел пришелся мне на правую руку, который раздробил мне три пальца. После того как я это увидел, я опять же повернулся к КПП, прокричал: "У него боевые, убегайте!"» — рассказал Юматов, пытавшийся остановить стрелка. Он побежал к выходу с КПП и почувствовал выстрел в плечо, он упал, и ему помогла преподавательница вуза. Она остановила машину и отправила студента больницу. Там медики насчитали в его теле девять пуль.

«У меня было критическое состояние. Все дырки были в спине. На самом деле я умирал. В больнице сделали резекцию легкого и зашивали сердце», — вспоминает он. Юматов говорит, что полгода лечился от ранений — в московской больнице заново собрали по частям раздробленные выстрелом пальцы. Он не будет подавать иск к Бекмансурову и его семье, потому что «с него брать нечего», а его родных «неохота втягивать». По его словам, после нападения в университете серьезно усилена охрана.

Массовое убийство в Пермском университете произошло 20 сентября 2021 года: 18-летний Бекмансуров пришел с оружием в учебное заведение и открыл там стрельбу. В результате погибли 6 человек, более 40 пострадали. Напавшего обезвредил сотрудник ДПС.