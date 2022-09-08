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США предоставят миллиарды долларов инвестиций на оружие для Украины

Блинкен: США предоставят $2,2 млрд инвестиций на закупку оружия Украине и ее 18 соседям

Фото: Ezra Acayan / Reuters

Власти США предоставят более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, его заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«Сегодня мы также уведомляем Конгресс о нашем намерении выделить еще 2,2 миллиарда долларов в виде долгосрочных инвестиций в рамках программы иностранного военного финансирования для укрепления безопасности Украины и 18 ее соседей», — высказался дипломат. Он уточнил, что речь идет о союзниках Вашингтона по НАТО и других партнерах по обеспечению региональной безопасности, которые могут оказаться под угрозой агрессии со стороны России.

Ранее стало известно, что Блинкен приехал в Киев с неожиданным визитом. Целью необъявленного ранее визита стало обсуждение военной помощи украинской стороне. По другим данным, американский госсекретарь посетил столицу Украины, чтобы «продемонстрировать поддержку со стороны США».

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Виктория Кондратьева
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