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Блинкен неожиданно приехал в Киев

AP: госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев для обсуждения вопроса военной помощи

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев с неожиданным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Целью необъявленного ранее визита стало обсуждение вопроса военной помощи украинской стороне. По другим данным, американский госсекретарь посетил столицу Украины, чтобы «продемонстрировать поддержку со стороны США».

В этот же день стало известно, что оборонное ведомство США объявит 8 сентября о поставке Украине оружия на 675 миллионов долларов. Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.

Блинкен уже посещал Киев в апреле с главой Пентагона Ллойдом Остином. Тогда они провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Варвара Кошечкина
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