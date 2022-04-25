Блинкен и Остин посетили Киев

Reuters: госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин посетили Киев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

В ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Блинкен и Остин заявили, что американские дипломаты могут постепенно начать возвращаться на Украину в ближайшую неделю. Кроме того, Соединенные Штаты выделят Украине и еще 15 странам дополнительный пакет финансовой помощи на военные нужды в размере более 700 миллионов долларов.

713 миллионов долларов выделят США на военные нужды Украине и другим странам

Поездка стала первым визитом высокопоставленных американских представителей на Украину с начала спецоперации России. О начале переговоров Зеленского, Блинкена и Остина в Киеве стало известно вечером 24 апреля. При этом в Пентагоне изначально отказались комментировать информацию о визите. Позже сообщения о переговорах подтвердил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Зеленский позвал Байдена в Киев

Ранее Владимир Зеленский заявил, что американскому лидеру Джо Байдену следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. До этого Байден сказал, что готов лично поехать в Киев.

Однако позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что на данный момент нет планов по организации подобной поездки. После этого Байден сказал, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции.

О своем намерении посетить Украину говорил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Вместе с этим он попросил и президента России Владимира Путина принять его в Москве. Позже стало известно, что генсек приедет на Украину 28 апреля.

15 апреля в Киеве и окрестностях побывали американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц. Оба законодателя посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Это была первая поездка официальных лиц США в страну после начала российской спецоперации.

Штайнмайеру во встрече отказали

При этом Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который планировал 13 апреля посетить Украину вместе с правительственными делегациями других стран Европейского союза. Причиной такого решения украинского лидера стали тесные связи Штайнмайера с Россией, отметило Bild.

В ответ на это канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не планирует в ближайшее время посещать Киев и сбит с толку решением по поводу Штайнмайера. Позже сам Зеленский заявил, что вовсе не получал сообщений о планирующемся визите президента Германии.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц назвал отказ принять Штайнмайера выпадом, имеющим политико-историческую подоплеку. При этом он подчеркнул, что Олаф Шольц уже давно должен был побывать на Украине.