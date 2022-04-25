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Арестович подтвердил визит Блинкена и Остина в Киев

Советник Арестович подтвердил визит в Киев госсекретаря Блинкена и главы Пентагона Остина
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил визит госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. Об этом он сообщил в интервью бывшему адвокату Марку Фейгину (включен в РФ в реестр СМИ-иноагентов) на YouTube, передает ТАСС.

По словам Арестовича, Блинкен и Остин «прямо сейчас» разговаривают с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице.

Ранее в Пентагоне отказались комментировать информацию о том, что Владимир Зеленский начал переговоры с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином. До этого украинский глава посоветовал приехать в страну президенту США Джо Байдену.

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Марина Совина
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