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Зеленский посоветовал Байдену приехать на Украину

Президент Украины Зеленский заявил, что рассчитывает на визит Байдена в Киев

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американскому лидеру Джо Байдену следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. Об этом он заявил в интервью CNN, передает ТАСС.

Украинский президент согласился с тем, что окончательное решение о поездке остается за Байденом, так как нужно исходить из способности обеспечить его безопасность. «Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами», — дал совет своему американскому коллеге Зеленский.

14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Помимо этого, власти США размышляли над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Позже официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что поездка президента Байдена в Киев не планируется, несмотря на личные заявления американского лидера о желании посетить украинскую столицу.

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Варвара Кошечкина
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