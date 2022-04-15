В Белом доме высказались о поездке Байдена в Киев

В Белом доме заявили, что не планируют поездку президента США Байдена в Киев

Поездки президента США Джо Байдена в Киев не планируется, несмотря на личные заявления американского лидера о желании посетить украинскую столицу. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев. Помимо этого, власти США размышляли над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

9 апреля стало известно о тайном визите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Украину и встрече с президентом Украина Владимиром Зеленским. По итогам переговоров украинский лидер рассказал, что британцы готовы взять шефство над восстановлением Киева. После беседы Джонсон полчаса гулял с Зеленским по Киеву, приветствуя жителей столицы и дойдя до майдана Независимости.