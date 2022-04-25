Стало известно о начале переговоров Зеленского, Блинкена и Остина в Киеве

СМИ: Блинкен и Остин прибыли в Киев и начали переговоры с президентом Украины Зеленским

Стало известно о начале переговоров президента Украины Владимира Зеленского, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы американского оборонного ведомства Ллойда Остина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

По информации агентства, Блинкен и Остин лично прибыли в Киев. Однако в Пентагоне это комментировать отказались.

Ранее Зеленский посоветовал приехать на Украину президенту США Джо Байдену. 14 апреля Байден заявил, что готов лично поехать в Киев, однако официальный представитель Белого дома Джен Псаки пояснила, что поездка президента США в Киев не планируется, несмотря на личные заявления американского лидера о желании посетить украинскую столицу.