Стала известна дата визита генсека ООН в Киев

Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетит Украину 28 апреля

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Украину 28 апреля. О дате визита Гутерриша в Киев стало известно из заявления его офиса, передает ТАСС.

Отмечается, что генсек ООН планирует провести рабочую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Также Гутерриш будет принят президентом страны Владимиром Зеленским.

В пресс-службе генсека отметили, что он также планирует встретиться с сотрудниками всемирной организации, которые работают на Украине, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи населению» страны.

22 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин 26 апреля примет Антониу Гутерриша в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что генсек ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

