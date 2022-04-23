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Стала известна дата визита генсека ООН в Киев

Генеральный секретарь ООН Гутерриш посетит Украину 28 апреля
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш . Фото: Andrew Kelly / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит Украину 28 апреля. О дате визита Гутерриша в Киев стало известно из заявления его офиса, передает ТАСС.

Отмечается, что генсек ООН планирует провести рабочую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Также Гутерриш будет принят президентом страны Владимиром Зеленским.

В пресс-службе генсека отметили, что он также планирует встретиться с сотрудниками всемирной организации, которые работают на Украине, чтобы обсудить «расширение гуманитарной помощи населению» страны.

22 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин 26 апреля примет Антониу Гутерриша в Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что генсек ООН прибудет в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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Марина Совина
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