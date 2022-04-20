Байден ответил на вопрос о возможной поездке на Украину

Президент США Байден заявил, что не знает, посетит ли он Украину во время спецоперации

Президент США Джо Байден заявил, что не знает, посетит ли он Украину во время специальной военной операции. Об этом сообщает Reuters.

«Ответ следующий: я не знаю», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь Белого дома Псаки ранее оценила возможность визита Джо Байдена на Украину. По ее словам, на данный момент нет планов по организации подобной поездки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американскому лидеру следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. Украинский президент согласился с тем, что окончательное решение о поездке остается за Байденом, так как нужно исходить из способности обеспечить его безопасность.