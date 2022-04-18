Псаки оценила возможность визита Байдена на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: планов визита президента США Байдена на Украину нет

Пресс-секретарь Белого дома Псаки оценила возможность визита президента США Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на данный момент нет планов по организации подобной поездки. Псаки объяснила, что в интересах безопасности Вашингтон не будет заявлять, кто и когда посетит Украину в текущей ситуации.

Помимо этого, представитель Белого дома добавила, что США продолжают оказывать беспрецедентный объем помощи Киеву, и допустила введение новых санкций против России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американскому лидеру следует посетить Украину и увидеть последствия российской спецоперации своими глазами. Украинский президент согласился с тем, что окончательное решение о поездке остается за Байденом, так как нужно исходить из способности обеспечить его безопасность. «Но я считаю, что он, будучи президентом США, должен приехать сюда и увидеть все своими глазами», — дал совет своему американскому коллеге Зеленский.

