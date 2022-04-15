Представители конгресса США побывали в Киеве

New York Times: сенатор США Дэйнс и член палаты представителей Шпартц побывали в Киеве

Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города. Об этом сообщает New York Times.

Представители конгресса США посетили поселок Бородянка в Киевской области. Кроме того, с журналистами пообщался Дэйнс, который заявил, что присутствовать на месте и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо. «Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность», — заявил он.

По информации издания, оба законодателя посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Шпарц является уроженкой Украины и давно планировала эту поездку, а Дэйнс прервал визит в Восточную Европу. В Киев они прибыли на поезде из западной Украины, их сопровождала полиция.

Это был первый визит официальных лиц США на Украину после начала российской спецоперации.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Как отметили в Кремле, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».