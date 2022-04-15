Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Представители конгресса США побывали в Киеве

New York Times: сенатор США Дэйнс и член палаты представителей Шпартц побывали в Киеве

Фото: Pixabay

Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города. Об этом сообщает New York Times.

Представители конгресса США посетили поселок Бородянка в Киевской области. Кроме того, с журналистами пообщался Дэйнс, который заявил, что присутствовать на месте и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо. «Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность», — заявил он.

По информации издания, оба законодателя посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Шпарц является уроженкой Украины и давно планировала эту поездку, а Дэйнс прервал визит в Восточную Европу. В Киев они прибыли на поезде из западной Украины, их сопровождала полиция.

Это был первый визит официальных лиц США на Украину после начала российской спецоперации.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Как отметили в Кремле, в ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон заявил об отсутствии попыток России прервать поток оружия США Украине
Назван срок разрешения вакцины «Конвасэл» для пожилых
В Германии выступили за повышение качества и количества поставок оружия Украине
Названы наиболее привлекательные для открытия бизнеса российские города
В Японии заявили о конце гегемонии доллара из-за борьбы с Россией
Врачи назвали способ предотвратить преждевременную смерть
У бодибилдера выросла женская грудь из-за недостаточных тренировок
Вирусолог оценил вероятность введения новых ограничений по коронавирусу
Россияне заявили об ожидании роста и стабильности доходов
Физическая активность оказалась способна влиять на депрессию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.