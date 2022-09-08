США поставят Украине оружие на 675 миллионов долларов

WP: власти США объявят 8 сентября о поставке Украине вооружения на 675 миллионов долларов

Оборонное ведомство США объявит 8 сентября о поставке Украине оружия на 675 миллионов долларов. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в администрации, передает ТАСС.

Собеседник издания рассказал, что Вашингтон поставит Киеву снаряды для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также военные транспортные средства и другую технику.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин 8 сентября объявит об очередном пакете военной помощи Украине на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Также стало известно, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на поддержку Украины.