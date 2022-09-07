Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Пентагон: министр обороны США Остин 8 сентября объявит о новом пакете военной помощи Киеву

Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 8 сентября, объявит об очередном пакете военной помощи Украине на встрече созданной странами Запада группы по координации военной помощи Киеву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны США по политическим делам Колина Кола.

На ежегодной конференции, организованной еженедельником Defence News, Кола спросили, объявят ли США о новом пакете военной помощи Киеву во время встречи группы на авиабазе Рамштайн. «Да, я думаю министр [Остин] объявит об этом», — ответил он.

По словам американского замминистра, речь идет, в частности, о дополнительных боеприпасах для ракетных систем залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что Белый дом запросит у Конгресса США дополнительные 11,7 миллиарда долларов на обеспечение безопасности и экономическую помощь для Украины в первом квартале 2023 финансового года. Кроме того, американские власти запросят у Конгресса 2 миллиарда долларов для снижения цен на топливо.

Вашингтон постоянно наращивает военную помощь Киеву. Так, 24 августа президент США Джо Байден сообщил, что страна предоставит военную помощь Украине почти на 3 миллиарда долларов. По словам украинских властей, с конца февраля украинской стороне было передано 17,5 миллиарда долларов — чья конкретно помощь суммирована, не уточняется.