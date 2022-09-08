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В российском городе сильный ветер оторвал стену дома

В Барабинске из-за сильного ветра оторвалась стена жилого дома

Фото: страница «Новости дня Каинск Барабинск» во «Вконтакте»

В городе Барабинске Новосибирской области из-за сильных порывов ветра оторвалась стена жилого дома. Об этом сообщили в официальном сообществе администрации города во «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером в среду, 7 сентября, в доме, расположенном по адресу улица Октябрьская, 65. Из-за непогоды от здания оторвалась декоративная обрешетка с сайдингом. На фотографиях, прикрепленных к публикации, можно увидеть, как большое количество обломков лежит на асфальте недалеко от жилой постройки.

Выехавшие на место мэр города и представители коммунальных служб провели обследование крыши, стен и комнат. Они пришли к выводу, что стихия не нанесла значительных повреждений несущим конструкциям. Никто из жильцов не пострадал.

В сентябре в Тюмени над одним из окон многоквартирного дома отвалился кусок стены, обломки упали на пешеходную зону недалеко от здания. В местной мэрии отказались признавать постройку аварийной.

Полина Кислицына
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