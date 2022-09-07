В российском городе разрушающийся дом отказались признавать аварийным

Власти Тюмени отказались признавать аварийным дом с отвалившимся куском стены

В Тюмени от многоквартирного дома отвалился кусок стены. В местной мэрии отказались признавать постройку аварийной. О происходящем в российском городе в сообществе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте» сообщила одна из жительниц дома.

Об инциденте в доме 1961 года постройки, расположенном на улице Ершова, стало известно в среду, 7 сентября. К публикации автор приложила несколько фотографий — на них можно увидеть, что кусок стены отвалился над одним из окон, а обломки упали на пешеходную зону недалеко от здания. «Это не первый случай разрушения. Жителям ждать тяжелых последствий?» — возмутилась жительница Тюмени.

По ее словам, дом обслуживает управляющая компания (УК) «Жилищный стандарт». Ее работники отслеживают состояние постройки при помощи маяков — приборов, по которым контролируют возникновение и расширение трещин.

В администрации Тюмени изданию URA.RU сообщили, что в 2021 году УК проводила обследование дома, по результатам проверки оснований для присвоения ему статуса аварийного обнаружено не было. «Рекомендовано провести работы по ремонту межпанельных швов, которые выполнены, как и локальный ремонт и покраска полов и штукатурного слоя стен в местах общего пользования. Работы по восстановлению участка фасада запланированы УК на сентябрь», — добавили в мэрии.

В августе в Ростове-на-Дону в доме, поврежденном экскаватором при сносе аварийной постройки, из-за сильного ветра сорвало временную крышу. Его жильцы заподозрили, что теперь от дома пытаются избавиться местные власти.

