Жильцам дома в российском городе снесло крышу

В Ростове-на-Дону в разрушенном экскаватором доме сорвало временную крышу

В Ростове-на-Дону в доме, поврежденном экскаватором при сносе аварийного здания, из-за сильного ветра сорвало временную крышу. Его жильцы убеждены, что теперь от дома пытаются избавиться местные власти. Внимание на происходящее в российском городе обратил Telegram-канал Don Mash.

В июне 2022 года рабочие на экскаваторе приехали на Социалистическую улицу, чтобы снести заброшенные здания. Обломок стены одного из них случайно задел кровлю стоящего рядом жилого дома и пробил дыру в потолке квартиры семьи Николаевых. После обрушения рабочие установили временное покрытие, которое в августе снесло сильным ветром.

Дом, в котором живут Николаевы, — единственный жилой среди всех расположенных рядом построек. Члены семьи обвиняют власти Кировского района в том, что они присвоили участок, на котором расположен их дом, и хотят снести постройку. По этой причине жильцы квартиры боятся покидать ее даже после разрушения кровли.

Жильцы уже ведут с местной администрацией споры с привлечением регионального строительного надзора и намерены отстаивать свои права в суде. Кто будет решать вопрос с крышей, пока не ясно.

«Сейчас вообще непонятно, на кого этот вопрос ляжет. То есть мне самому это закрывать или администрация это будет закрывать, я теперь не знаю», — рассказал хозяин дома Дмитрий Николаев. Россиянин обратился в полицию и начал готовить заявление в администрацию Ростовской области. Члены семьи подозревают, что местная администрация может в очередной раз прибить такой же лист на крышу, вместо того чтобы сделать полноценный ремонт.

В августе житель Петербурга остался с дырой в потолке из-за ремонта кровли в доме. Он и его дочь боятся, что без скорого ремонта дыра увеличится в размерах, из-за чего здание может разрушиться.