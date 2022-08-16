Житель Петербурга остался с дырой в потолке из-за ремонта кровли

Житель дома в Центральном районе Петербурга из-за ремонта кровли остался с дырой в потолке

В Санкт-Петербурге житель одной из квартир дома, расположенного в Центральном районе по адресу улица Радищева, 17-19, остался со сквозной дырой в потолке из-за ремонта кровли. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание «Фонтанка».

По словам дочери жильца, пострадавшего от ремонтных работ в доме, инцидент произошел неделю назад, в ночь на 10 августа. На тот момент кровлю чинили уже около двух недель. После случившегося в управляющей компании собственнику сообщили, что в потолке образовалась дыра длиной в метр и шириной в 15 сантиметров. Представитель организации добавил, что им требуется доступ в квартиру, чтобы осмотреть помещение и составить акт.

Прибывшие на место начальница домоуправления и технолог составили акт, однако не смогли предоставить его копию собственнику. Начальница домоуправления сообщила его дочери, что вскоре соберется специальная комиссия, которая обследует дом и даст оценку его состоянию. Если постройку признают аварийной, жильцов переселят. Однако пострадавшим не смогли назвать сроки проведения комиссии.

Родственница пострадавшего призналась, что переживает по поводу отсутствия копии составленного акта на руках, а также из-за незнания конкретных сроков проведения комиссии. «У есть только дыра в потолке — вот и все», — заключила она.

Дыру в потолке по просьбе дочери собственника заклеили брезентом, однако после этого в квартиру больше никто не приходил. Пострадавшие боятся, что без скорого ремонта дыра увеличится в размерах — в жилищно-коммунальной службе № 3 Центрального района женщине заявили, что из-за образовавшейся дыры дом и вовсе может разрушиться.

В августе в Забайкальском крае в почтовом отделении пошел дождь — из-за длительных ливней крыша здания протекла, а стекающие с потолка струи начали мешать не только работе сотрудников, но и получению услуг. Крупные капли начали задевать проводку. Кроме того, на потолке образовались трещины, часть штукатурки обвалилась.