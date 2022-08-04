Почту в российском поселке залило из-за дыры в крыше

В Забайкальском крае из-за ливней затопило почтовое отделение

В Забайкальском крае в почтовом отделении пошел дождь — из-за длительных ливней крыша здания протекла, а стекающие с потолка струи начали мешать не только работе сотрудников, но и получению услуг. Сложившаяся ситуация также угрожает жизни тех, кто находится в затопленном здании. Внимание на инцидент в российском регионе обратил MK.RU.

Посетительница почтового отделения в поселке Семиозерный Могочинского района, которая пришла получить посылку в четверг, 4 августа, решила снять видео, чтобы показать масштаб проблемы и достучаться до местных властей. На записи видно, что крупные капли воды, падающие из дыры в потолке, задевают проводку и лишают посетителей возможности подойти к стойке обслуживания. Кроме того, дождь льется прямо на людей, находящихся в здании. При этом на потолке видны трещины, а часть штукатурки обвалилась.

Работница отделения подтвердила автору видеозаписи, что несколько раз обращалась за помощью к властям, однако это не принесло результата. «А если проводку замкнет? А если человека убьет или кого-либо? Люди, не молчите, давайте как-то это решать. Кто за это будет отвечать?» — задалась вопросом женщина.

По информации издания «Подъем», в пресс-службе «Почты России» сообщили, что ищут для отделения новое помещение. Представители компании отметили, что аварийное здание арендуется и поэтому ремонт в нем сделать нельзя. Они добавили, что почтовые отправления не пострадали, и принесли извинения клиентам. В данный момент отделение работает по обычному графику.