Захарова заявила об истерике Запада из-за российской спецоперации на Украине

Представитель МИД Захарова заявила об истерике Запада из-за уверенного хода спецоперации

У Запада произошла истерика на фоне планомерного хода специальной военной операции России на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам дипломата, планомерный и уверенный ход спецоперации вызывает у западных стран нервозность, иногда даже заметна истерика среди тех, кто поддерживает киевский режим. Захарова отметила, что сейчас сторонники президента Владимира Зеленского настаивают на том, чтобы Украина «любой ценой» демонстрировала всему миру боевые способности и получаемую от «натовских стран» помощь. При этом дипломат считает, что эти сторонники также угрожают украинским властям урезанием объемов оказываемой поддержки.

В связи с этим официальный представитель МИД России заявила, что это «страшная история», так как циничная. Захарова объяснила, что сейчас «жизнь человека, гражданина Украины, на Западе не то что не ценится, не ставится ни во что». По ее мнению, «для Запада нет таких людей вообще» либо же они «просто расходный материал». В заключение дипломат приравняла жителей Украины к пушечному мясу для Запада.

Ранее дипломат назвала омерзительными слова представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о фашистской России. Захарова добавила, что Боррель позволяет себе такие заявления о России, а потом заявляет, что этого не было. «Было, сейчас это видео разбежалось по всему миру», — подытожила она.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.