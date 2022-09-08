В Крыму ввели «желтый» уровень террористической опасности

Глава Крыма сообщил о вводе «желтого» уровня террористической опасности на ряде объектов

На ряде объектов и муниципальных образований Крыма вводится высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, решение затрагивает территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также Джанкойский и Красноперекопский районы. Кроме того, желтый «уровень» вводится на объектах ряда министерств Крыма.

Аксенов уточнил, что данная мера будет действовать с 20:00 8 сентября до 20:00 23 сентября 2022 года.

«В регионе сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами исполнительной власти. Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами в полном объеме», — добавил глава региона.

9 августа стало известно нескольких взрывах на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в Крыму. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб.