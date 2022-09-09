Стало известно число ратифицировавших протокол о приеме новых стран в НАТО

Столтенберг: 24 из 30 стран ратифицировали протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

24 государства из 30 стран НАТО ратифицировали протокол о приеме Финляндии и Швеции в альянс. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Генсек признал, что в военном блоке все еще сохраняются разногласия относительно принятия двух новых членов. «Мы — 30 союзников, и мы не всегда согласны по всем вопросам, и так было всегда. Но мы всегда можем преодолеть эти разногласия, принять меры вместе и выполнить их вместе», — подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что все страны приняли решение пригласить Стокгольм и Хельсинки в альянс, и пока это самый быстрый процесс вступления в истории. «Но также важно, чтобы мы принимали озабоченность всех стран НАТО в сфере безопасности всерьез, поскольку ни одна другая страна НАТО не сталкивалась с таким количеством террористических атак, как Турция», — заключил он.

Ранее после того, как депутаты от Левой партии продемонстрировали в парламенте флаг запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), переговорный процесс с Анкарой касательно вступления Стокгольма в НАТО стал более трудным. Об заявила глава МИД страны Анн Линде.

«Турецкие СМИ постоянно освещают [демонстрацию флага РПК] и подобные события. По шведским законам, мы говорим, что это свобода слова. Но мы думаем, что это очень неподходящая ситуация для правительства», — рассказала министр.