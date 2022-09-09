Москвичи стали активнее покупать один тип недвижимости

Москомстройинвест: в июле-августе москвичи на 15 процентов чаще покупали строящееся жилье

В июле-августе 2022 года москвичи стали активнее покупать недвижимость в новостройках — в столице оформили на 15 процентов больше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), чем в аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит Москомстройинвест, пишет РБК.

По данным специалистов, в августе было заключено 6,8 тысячи ДДУ — на 7,4 процента больше, чем в тот же месяц в 2021-м. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что столичный рынок жилья набирает обороты и пытается стабилизироваться после весеннего спада. Однако за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировали 84,5 тысячи ДДУ — на 4 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ранее аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что жители столицы стали реже покупать квартиры в новостройках на стадии котлована. В июле 2022 года спрос на такой тип недвижимости упал на 22,11 процента по сравнению с тем же месяцем в 2021-м.