Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвичи стали активнее покупать один тип недвижимости

Москомстройинвест: в июле-августе москвичи на 15 процентов чаще покупали строящееся жилье

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В июле-августе 2022 года москвичи стали активнее покупать недвижимость в новостройках — в столице оформили на 15 процентов больше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), чем в аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит Москомстройинвест, пишет РБК.

По данным специалистов, в августе было заключено 6,8 тысячи ДДУ — на 7,4 процента больше, чем в тот же месяц в 2021-м. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что столичный рынок жилья набирает обороты и пытается стабилизироваться после весеннего спада. Однако за восемь месяцев 2022 года в Москве зарегистрировали 84,5 тысячи ДДУ — на 4 процента меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ранее аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» выяснили, что жители столицы стали реже покупать квартиры в новостройках на стадии котлована. В июле 2022 года спрос на такой тип недвижимости упал на 22,11 процента по сравнению с тем же месяцем в 2021-м.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
МАГАТЭ призовет Россию немедленно прекратить все действия в районе ЗАЭС
Директор Клавы Коки ответил на обвинения из-за шоу в коротком платье у храма
Литва поддержала введение потолка цен на газ из России
Стало известно о желании российского олигарха отдать миллиард за снятие санкций
Франция поддержала идею ограничить цену на российский газ
Отдыхавший на популярном курорте подросток сделал глоток коктейля и умер
Электрик обошел 200 конкурентов и стал королем острова
Российская певица Ханна рассказала о переезде в Москву
Россияне лишатся лекарств нового поколения из-за ухода глобальных фармкомпаний
Названа основная цель украинских военных под Харьковом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.