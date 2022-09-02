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Москвичи стали реже покупать один тип жилья

В июле москвичи на 22,11 процента реже стали покупать квартиры на стадии котлована

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В июле 2022 года в Москве спрос на квартиры на стадии котлована относительно аналогичного периода 2021-го упал на 22,11 процента. О том, что москвичи стали реже покупать один тип жилья, «Ленте.ру» сообщили аналитики «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

За первые семь месяцев текущего года спрос на столичные квартиры на ранних этапах строительства оказался на 22,42 процента ниже, чем за период с января по июль предыдущего года. Несмотря на наблюдаемое падение, в июле 2022 года спрос на подобную недвижимость был на 4,24 процента выше по сравнению с июнем. В данный момент интерес к новостройкам на начальных этапах строительства растет два месяца подряд.

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По мнению руководителя «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, приобретение жилья на стадии котлована в период стабильности рынка служит идеальным решением для тех, кто не нуждается в срочном переезде в новую квартиру. Частным инвесторам и желающим защитить свои сбережения подобная покупка позволит получить прибыль по договору переуступки до того, как объект введут в эксплуатацию. Летенков призвал покупателей обратить особое внимание на надежность застройщика.

В сентябре заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов дал прогноз, что новостройки в России перестанут дорожать. По его мнению, стоимость недвижимости зафиксируется примерно на действующем уровне минимум до начала 2023 года.

Полина Кислицына
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