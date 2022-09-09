Любительница животных сделала татуировки с прахом умерших питомцев

The Mirror: женщина сделала татуировки с прахом умерших лисенка и кошки

Жительница американского города Бока-Ратон, штат Флорида, приютила 50 животных и сделала татуировки с прахом двух умерших питомцев — кошки и лисенка. Об этом сообщает The Mirror.

35-летняя Александра Эш любит животных с детства, которое она провела в штате Пенсильвания. «У моей матери живет множество кошек, собак и роликов. В ее доме есть разные аквариумы, поэтому я всегда была окружена животными и любила их», — отметила женщина.

Любительница животных завела первых питомцев в 14 лет. К 16 годам у нее было около 18 рептилий, которые жили в аквариумах в спальне. Сейчас они с мужем держат 50 спасенных животных. У пары живут: аллигатор, ящерицы, шесть черепах, две белки-летяги, одна обезьяна и десяток ядовитых змей, в том числе кобры, гадюки и гремучие змеи. Кроме того, супруги держат 18 тропических зверьков кинкажу и пять домашних кошек.

Женщина рассказала, что особенно переживала о смерти двух питомцев. Первой была кошка по кличке Лэмб, которая жила у Эш с тех пор, когда ей было 18 лет и помогла женщине справиться с наркотической зависимостью. Вторым — трехлапый лисенок по кличке Матильда. «Я забрала ее из приюта после того, как ее спасли с пушной фермы. К сожалению, она умерла, когда ей было всего три месяца», — отметила женщина.

По совету подруги, Эш, которая сделала не менее 30 татуировок со своими животными, решила сделать новые тату с прахом Лэмб на правом предплечье, а рядом с сердцем набить рисунок с прахом Матильды. Теперь женщина планирует сделать татуировки и с другими животными, когда их жизни окончатся.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще делать татуировки с прахом умерших животных и людей, чтобы навсегда оставить себе частичку усопшего. Для татуировки требуется 15-20 граммов оставшегося после кремации праха, который смешивают с краской и наносят на кожу с помощью иглы.

