Ранее судимого россиянина задержали за дискредитацию подвига Зои Космодемьянской

Ранее судимого жителя Петербурга задержали за дискредитацию подвига Зои Космодемьянской

В Петербурге сотрудники Центра «Э» при содействии бойцов СОБР задержали 44-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, петербуржец оставлял комментарии в паблике «Раса» под ником «Бронислав Каминский». В них он отрицал Холокост и дискредитировал подвиг Зои Космодемьянской.

Во время обыска у него в квартире силовики изъяли телефон, ножи, роутер, телескопическую дубинку и запрещенную литературу. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим за наркотики.

2 сентября сообщалось, что в Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию в соцсети.