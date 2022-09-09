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Ранее судимого россиянина задержали за дискредитацию подвига Зои Космодемьянской

Ранее судимого жителя Петербурга задержали за дискредитацию подвига Зои Космодемьянской

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Петербурге сотрудники Центра «Э» при содействии бойцов СОБР задержали 44-летнего местного жителя за реабилитацию нацизма. Об этом в воскресенье, 9 сентября, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, петербуржец оставлял комментарии в паблике «Раса» под ником «Бронислав Каминский». В них он отрицал Холокост и дискредитировал подвиг Зои Космодемьянской.

Во время обыска у него в квартире силовики изъяли телефон, ножи, роутер, телескопическую дубинку и запрещенную литературу. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Известно, что ранее мужчина был неоднократно судим за наркотики.

2 сентября сообщалось, что в Саратовской области ФСБ задержала мужчину за призывы к насилию в соцсети.

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Елизавета Новикова
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