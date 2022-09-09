Инсайдер рассказал о будущих iPhone

Инсайдер: Apple продолжит разделять iPhone на дешевые и дорогие

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple будет еще заметнее разделять доступные и дорогие смартфоны. Об этом специалист заявил в своем Twitter.

Аналитик рассказал, что в будущих поколениях смартфонов Apple продолжит делить устройства на дешевые и дорогие. Судя по информации Ко, между стандартными iPhone и аппаратами Pro будет больше отличий, чем между актуальными девайсами. «Apple также будет разделять iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max», — подчеркнул специалист.

По словам инсайдера, более дорогие устройства получат уникальные функции — мощный процессор, улучшенную камеру, премиальные материалы корпуса. Ко полагает, что таким образом Apple сможет мотивировать потребителей приобретать более дорогие девайсы и увеличит ASP (average selling price, средняя стоимость продажи — прим. «Ленты.ру»).

Журналисты издания MacRumors посчитали, что американская корпорация уверена, что производители Android-смартфонов не представляют угрозы для Apple в сегменте премиальных устройств.

Apple анонсировала новое поколение смартфонов 7 сентября. Премиальные iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — в отличие от базовых iPhone 14 и 14 Plus — получили обновленный дисплей, топовый процессор и улучшенную камеру.