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Министр в Молдавии ушла в отставку после скандала вокруг сайта о закупке дров

Министр окружающей среды Молдавии ушла в отставку после скандала вокруг закупки дров
Юлиана Кантараджиу

Юлиана Кантараджиу. Кадр: Radio Europa Liberă Moldova / YouTube

Министр окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу заявила, что подала в отставку. Возможной причиной ее решения покинуть пост считают скандал вокруг сайта о закупке дров. Об этом сообщает «Sputnik Молдавия».

«Сегодня я приняла отставку министра окружающей среды Юлианы Кантараджиу. Я поблагодарила ее за работу и самоотверженность», — заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Кантараджиу приняла решение покинуть пост после того, как не выполнила запуск сайта, на котором граждане Молдавии могли бы найти информацию о закупке дров на зиму. Отвечая на вопрос журналистов, как она относится к критике премьера по поводу случившегося, министр ответила: «Что не были готовы "зеленая линия" и сайт? Да, ок. Должны были быть к 1 сентября, но не были. Сейчас запускаются. Да, этот вопрос должен был быть решен раньше. Да. И что?» Ответ Кантараджиу стал причиной общественного возмущения. Граждане начали требовать ее немедленной отставки в социальных сетях.

На данный момент республика испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоносители. Власти призывают граждан сократить потребление газа в зимнее время на 15 процентов. Кроме того, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

Бывший президент республики Игорь Додон призвал власти Молдавии наладить отношения с Россией, чтобы вывести страну из кризиса. По его мнению, пока Кишинев не начнет переговоры с Москвой, республика будет «замерзать от холода зимой».

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Кристина Есикова
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