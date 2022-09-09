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Элтон Джон прокомментировал смерть Елизаветы II

Певец Элтон Джон прокомментировал смерть британской королевы Елизаветы II

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Певец Элтон Джон отреагировал на смерть британской королевы Елизаветы II. Его слова передает Variety.

Музыкант почтил память королевы во время своего концерта в Торонто. «Мы получили печальное известие — не стало Ее Величества королевы Елизаветы. Она вдохновляла тех, кто находился рядом с ней — в том числе и меня. Она была фантастическим человеком. Она провела страну через самые великие события и самые мрачные периоды с изяществом, благородством, искренней любовью и теплотой», — прокомментировал кончину Елизаветы II Джон.

«Мне 75 лет — она была со мной всю мою жизнь, и мне очень грустно от того, что ее больше не будет рядом. Но я рад, что она нашла успокоение души, она это заслужила, потому что чертовски много работала», — добавил исполнитель под аплодисменты публики.

Позднее Джон написал в социальных сетях о том, что королева Елизавета была «огромной частью его жизни с детства и по сей день». «Мне будет ее очень не хватать», — заключил он.

Уточняется, что Елизавета взошла на престол в 1952 году, когда Элтону было четыре года.

О том, что Елизавета II умерла, стало известно 8 сентября. Королева скончалась на 97-м году жизни в Балморале. Новым королем стал ее сын Чарльз.

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Дениза Мацаева
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