Элтон Джон прокомментировал смерть Елизаветы II
Певец Элтон Джон отреагировал на смерть британской королевы Елизаветы II. Его слова передает Variety.
Музыкант почтил память королевы во время своего концерта в Торонто. «Мы получили печальное известие — не стало Ее Величества королевы Елизаветы. Она вдохновляла тех, кто находился рядом с ней — в том числе и меня. Она была фантастическим человеком. Она провела страну через самые великие события и самые мрачные периоды с изяществом, благородством, искренней любовью и теплотой», — прокомментировал кончину Елизаветы II Джон.
«Мне 75 лет — она была со мной всю мою жизнь, и мне очень грустно от того, что ее больше не будет рядом. Но я рад, что она нашла успокоение души, она это заслужила, потому что чертовски много работала», — добавил исполнитель под аплодисменты публики.
Позднее Джон написал в социальных сетях о том, что королева Елизавета была «огромной частью его жизни с детства и по сей день». «Мне будет ее очень не хватать», — заключил он.
Уточняется, что Елизавета взошла на престол в 1952 году, когда Элтону было четыре года.
О том, что Елизавета II умерла, стало известно 8 сентября. Королева скончалась на 97-м году жизни в Балморале. Новым королем стал ее сын Чарльз.