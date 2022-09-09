Элтон Джон прокомментировал смерть Елизаветы II

Певец Элтон Джон прокомментировал смерть британской королевы Елизаветы II

Певец Элтон Джон отреагировал на смерть британской королевы Елизаветы II. Его слова передает Variety.

Музыкант почтил память королевы во время своего концерта в Торонто. «Мы получили печальное известие — не стало Ее Величества королевы Елизаветы. Она вдохновляла тех, кто находился рядом с ней — в том числе и меня. Она была фантастическим человеком. Она провела страну через самые великие события и самые мрачные периоды с изяществом, благородством, искренней любовью и теплотой», — прокомментировал кончину Елизаветы II Джон.

«Мне 75 лет — она была со мной всю мою жизнь, и мне очень грустно от того, что ее больше не будет рядом. Но я рад, что она нашла успокоение души, она это заслужила, потому что чертовски много работала», — добавил исполнитель под аплодисменты публики.

Позднее Джон написал в социальных сетях о том, что королева Елизавета была «огромной частью его жизни с детства и по сей день». «Мне будет ее очень не хватать», — заключил он.

Уточняется, что Елизавета взошла на престол в 1952 году, когда Элтону было четыре года.

О том, что Елизавета II умерла, стало известно 8 сентября. Королева скончалась на 97-м году жизни в Балморале. Новым королем стал ее сын Чарльз.