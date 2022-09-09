Эрдоган рассказал о просьбе к Путину по зерну

Эрдоган захотел попросить Путина отправлять суда с зерном через коридор в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море. Его слова передает ТАСС.

Глава государства рассказал, что намерен обратиться с просьбой к Путину во время встречи в Самарканде. «Если российское зерно начнет поступать, мы организуем и соединим все это в определенную систему самым идеальным образом, пока не дойдем до этих бедных африканских стран и не отправим им это зерно, другие продукты и все остальное», — пояснил он.

По словам Эрдогана, в Африке есть много стран, которые находятся в трудной ситуации. «Нам нужно охватить эти страны и отправить им эти продукты как можно скорее», — добавил он.

Ранее Эрдоган согласился с Путиным в том, что украинское зерно не идет в наиболее нуждающиеся страны. Он также счел необходимым, чтобы Москва сама начала направлять зерно. «Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал политик.