Эрдоган согласился с Путиным по вопросу украинского зерна

Глава Турции Эрдоган поддержал Путина в вопросе поставок зерна с Украины в бедные страны

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился с президентом России Владимиром Путиным в том, что украинское зерно не идет в наиболее нуждающиеся страны, сообщает ТАСС. По словам Эрдогана зерно не поставляется в страны Африки, как это предполагалось.

«Господин Путин прав, что поставки по зерновому коридору осуществляются не в бедные страны, а в основном в развитые. Путин обеспокоен тем, что во время действия введенных против РФ санкций зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели санкции. Мы [с президентом России Владимиром Путиным] обсудим в Самарканде эту тему», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также счел необходимым, чтобы Москва сама начала направлять зерно. «Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России», — сказал президент Турции.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна 22 июля 2022 года. Согласно документу, Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно с Украины.

7 августа Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, которая состоится 15-16 сентября в Самарканде.