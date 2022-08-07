Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане

Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Iranian Presidency/ Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский коллега Владимир Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане, которая состоится 15-16 сентября с Самарканде. Об этом сообщает РИА Новости.

«В сентябре "Шанхайская пятерка" соберется в Узбекистане. Во время нашей встречи (в Сочи) господин Путин также попросил; если будет возможность, мы посетим встречу там, я надеюсь на это», — сказал турецкий лидер.

Он добавил, что Анкара и Москва стремится быть партнерами по диалогу со странами ШОС. Эрдоган выразил надежду, что не произойдет ничего экстраординарного, и он сможет присутствовать на саммите.

5 августа прошли двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США заявили о готовности пойти на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер
Гутерриш заявил о начавшейся новой гонке вооружений
Трамп предупредил о риске Третьей мировой войны
Задержанная в Косове российская журналистка перестала выходить на связь
Путин пригласил Эрдогана на встречу ШОС в Узбекистане
Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ
Экс-спецпредставитель США по Украине предрек Киеву «сверхтяжелые времена»
Трамп назвал визит Пелоси на Тайвань сыгравшим на руку Китаю
В США рассказали о пропадающей на Украине помощи Запада
В Великобритании сообщили о главном страхе США перед Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.