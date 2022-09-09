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Глава Евросовета призвал изменить процесс голосования по членству в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал изменить процесс голосования по членству в ЕС

Фото: Christophe Gateau / globallookpress.com

Процесс расширения Европейского союза (ЕС), включая предоставленные недавно статусы стран-кандидатов Украине и Молдавии, требует изменение процедуры голосования. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет РИА Новости.

Мишель призвал изменить процесс голосования, чтобы общеевропейские решения принимались не единогласно, как это установлено сейчас, а квалифицированным большинством.

«Мы должны обеспечить, чтобы процесс принятия решений был бы адаптирован к той Европе, которая будет существовать завтра. Поэтому нам необходимо прийти к справедливому выбору, справедливым и точным решениям, которые позволят нам сочетать европейское единство и эффективность», — сказал он.

По словам главы Евросовета, действующая сейчас система, предполагающая использование права вето, «иногда приводит к тому, что Европа действует медленнее, чем могла бы».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с предложением к Евросоюзу отказаться от права вето в ряде областей. Он объяснил это тем, что в случае расширения объединения различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти.

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Анжелика Бережная
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