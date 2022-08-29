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Шольц предложил отменить право вето в Евросоюзе

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил отменить право вето в Евросоюзе в ряде областей

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В случае расширения Европейского союза (ЕС) различия между странами-членами в отношении политических интересов, экономического влияния и систем социального обеспечения будут расти, поэтому объединению стоит отказаться от права вето в ряде областей. С таким предложением в своей речи под названием «Европа — наше будущее» выступил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется правом вето и помешает всем остальным продвинуться вперед, возрастает с каждым новым государством-членом», — заявил политик.

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Шольц предложил постепенный переход к системе большинства голосов. По его мнению, она должна применяться в области общей внешней политики и налоговой политики. Канцлер отметил, что осознает и будущие последствия для Германии в случае изменений.

Ранее Польша пригрозила наложить вето на все инициативы ЕС, подать в суд на Брюссель и создать коалицию, чтобы сместить с поста действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вместе с ее коллегией еврокомиссаров в случае отказа выделить средства на борьбу с пандемией. Как заявил генеральный секретарь правящей партии страны «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский, если руководство ЕС «попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как достать все оружие из нашего арсенала» и ответить тактикой «око за око».

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Анжелика Бережная
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