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В Польше пригрозили сместить Урсулу фон дер Ляйен

Правящая партия Польши пригрозила направить «все пушки» на ЕС за отказ выделить средства

Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Правящая национал-консервативная партия Польши значительно ужесточила риторику в отношении Брюсселя и пригрозила направить «все пушки» на Европейскую комиссию (ЕК) за отказ выделить средства на борьбу с пандемией и, если потребуется, создать коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает The Guardian.

Как заявил генеральный секретарь правящей партии «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский, если руководство ЕС «попытается прижать нас к стене, у нас не будет другого выбора, кроме как достать все оружие из нашего арсенала» и ответить тактикой «око за око».

Соболевский пригрозил, что если ЕК не выделит 35 миллиардов евро на помощь в борьбе с пандемией, Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на все инициативы ЕС и создаст коалицию, чтобы сместить фон дер Ляйен и ее коллегию еврокомиссаров.

Ранее председатель правящей партии Ярослав Качиньский заявил, что у Варшавы «нет причин выполнять свои обязательства» перед Евросоюзом. Варшава уже несколько месяцев ведет ожесточенный спор с Еврокомиссией по поводу выделения средств на восстановление. Брюссель требует, чтобы Польша выполнила ряд этапов в области верховенства закона, прежде чем разблокирует гранты и кредиты для страны. При этом Варшава рассматривает эти требования как прямое нарушение суверенитета.

В январе ЕС направил польским представителям требование выплатить штраф за нарушения в работе судебной системы страны. Общая сумма компенсации должна была составить около 70 миллионов евро.

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Алина Гончарова
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