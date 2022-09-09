Странам ЕС рекомендовали отказывать россиянам в визах в целях безопасности

Еврокомиссия рекомендует отказывать россиянам в визах при угрозе безопасности

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза (ЕС) отказывать в выдаче виз, а также аннулировать действующие визы российских граждан в случае угрозы безопасности. Об этом было заявлено в инструкциях Еврокомиссии по действиям стран ЕС в отношении выдачи виз россиянам после 12 сентября, сообщает РИА Новости.

«Принимая во внимание повышенные риски безопасности, европейские консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз», — говорится в инструкциях Еврокомиссии.

Совет ЕС 9 сентября окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией, которое начнет действовать с 12 сентября. Ранее еврокомиссар Ильва Юханссон заявила, что у Европы больше нет основания доверять россиянам.